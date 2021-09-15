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В Белом доме не смогли подтвердить предоставление Украине систем "Железный купол"

Среда, 15 сентября 2021, 22:10

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить, что США предоставят Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует "Голос Америки"

Прямая речь: "Я должна сверить это с командой. Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи (президентов – УП), но что касается деталей, то я должна проверить у команды".

Что предшествовало: Конгрессмены предлагают администрации президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны

В офисе президента похвастались, что это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним:

  • Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

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Темы: США
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