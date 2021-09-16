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Северная и Южная Корея испытали баллистические ракеты

Четверг, 16 сентября 2021, 02:30
Северная и Южная Корея испытали баллистические ракеты

Южная Корея провела испытания баллистических ракет, через несколько часов после того, как Северная Корея выпустила две ракеты.

Источник: Reuters, Aljazeera

Детали: В частности, Южная Корея испытала баллистическую ракету, которая запускается с подводных лодок, став первой страной, не имеющей ядерного оружия, которая разработала такую ​​систему. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин присутствовал на этих испытательных стрельбах.

Мун Чжэ Ин назвал "асимметричные возможности" Северной Кореи, обладающей ядерным оружием, причиной, по которой Южная Корея разработала более совершенные ракеты.

Что предшествовало: 15 сентября в объединенном генштабе Южной Кореи заявили, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море.

Напомним: 13 сентября Северная Корея провела успешные испытания крылатых ракет действия дальнего радиуса.

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