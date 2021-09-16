Почався перший туристичний космічний політ SpaceX

Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.

Джерело: SpaceX, BBC

Деталі: Inspiration4 очолює Джаред Ісаакман, засновник і генеральний директор Shift4 Payments.

До нього приєдналися медик Гейлі Арсено; ветеран ВПС і інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі; пілотка корабля - геофізик, підприємець Шон Проктор.

Космонавти відправилися на борту ракети SpaceX Falcon 9 і космічного корабля Dragon з стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

Космічний корабель досягне висоти 575 км, що приблизно на 150 км вище, ніж у Міжнародній космічній станції (МКС). Потім квартет проведе час, проводячи експерименти і дивлячись на Землю через велике вікно з куполом, з якого відкривається панорамний вид. Скляний купол був встановлений замість механізму, який Dragon зазвичай використовує для стикування з МКС, який в цьому польоті не потрібен.

Приблизно через три дні після старту Dragon і команда Inspiration4 приводняться біля узбережжя Флориди.

Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos

Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos

Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos

Нагадаємо: Ця місія слідує за польотом сера Річарда Бренсона на борту Virgin Galactic та польотом в космос мільярдера Джеффа Безоса на апараті New Shepard.