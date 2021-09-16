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Начался первый туристический космический полет SpaceX

Четверг, 16 сентября 2021, 03:18
Начался первый туристический космический полет SpaceX

Четверо гражданских отправились в космос с миссией Inspiration4 - первого гражданского космического полета SpaceX.

Источник: SpaceX, BBC

Детали: Inspiration4 возглавляет Джаред Исаакман, основатель и генеральный директор Shift4 Payments.

К нему присоединились медик Хейли Арсено; ветеран ВВС и инженер по аэрокосмическим данным Крис Семброски; пилотка корабля - геофизик, предприниматель Шон Проктор.

Космонавты отправились на борту ракеты SpaceX Falcon 9 и космического корабля Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Космический корабль достигнет высоты 575 км, что примерно на 150 км выше, чем у Международной космической станции (МКС). Затем квартет проведет время, проводя эксперименты и глядя на Землю через большое окно с куполом, с которого открывается панорамный вид. Стеклянный купол был установлен вместо механизма, который Dragon обычно использует для стыковки с МКС, который в этом полете не нужен.

Примерно через три дня после старта Dragon и команда Inspiration4 приводнятся у побережья Флориды.

Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos
Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos
Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos
Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos
Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos
Twitter: @Inspiration4 / @johnkrausphotos

Напомним: Эта миссия следует за полетом сэра Ричарда Брэнсона на борту Virgin Galactic  и полетом в космос миллиардера Джеффа Безоса на аппарате New Shepard.

видео, фото

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Темы: космос
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