“Ідеологічні забобони”: В Китаї відреагували на союз США, Британії та Австралії
Четвер, 16 вересня 2021, 05:20
У Китаї відреагували на оголошення про партнерство між США, Великобританією та Австралією, націлене на, як повідомлялося, протидію Пекіну.
Джерело: представник китайського посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters
Деталі: Лю Пенью сказав, що країни "не повинні будувати виняткові блоки, які націлені або обмежують інтереси третіх сторін. Зокрема, їм слід позбутися менталітету часів холодної війни і ідеологічних забобонів".
Передісторія:
- США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю – Aukus.
- Команди з трьох країн будуть працювати разом протягом наступних 18 місяців над планом проєкту, який зробить Австралію сьомою країною в світі, яка виставить на озброєння підводні човни з ядерними реакторами.
- Окрім співробітництва в галузі військово-морських технологій, партнерство включатиме більш тісне узгодження регіональної політики і дій, а також велику інтеграцію збройних сил і оборонної промисловості трьох союзників. Всі троє також мають намір працювати разом над кібервійною і можливостями штучного інтелекту.