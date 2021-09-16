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“Ідеологічні забобони”: В Китаї відреагували на союз США, Британії та Австралії

Четвер, 16 вересня 2021, 05:20
“Ідеологічні забобони”: В Китаї відреагували на союз США, Британії та Австралії

У  Китаї відреагували на оголошення про партнерство між США, Великобританією та Австралією, націлене на, як повідомлялося, протидію Пекіну.

Джерело: представник китайського посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters

Деталі: Лю Пенью  сказав, що країни "не повинні будувати виняткові блоки, які націлені або обмежують інтереси третіх сторін. Зокрема, їм слід позбутися менталітету часів холодної війни і ідеологічних забобонів".

Передісторія:

  • США, Великобританія і Австралія створюють тристороннє партнерство  в сфері безпеки, спрямоване на протистояння Китаю – Aukus.
  • Команди з трьох країн будуть працювати разом протягом наступних 18 місяців над планом проєкту, який зробить Австралію сьомою країною в світі, яка виставить на озброєння підводні човни з ядерними реакторами.
  • Окрім співробітництва в галузі військово-морських технологій, партнерство включатиме більш тісне узгодження регіональної політики і дій, а також велику інтеграцію збройних сил і оборонної промисловості трьох союзників. Всі троє також мають намір працювати разом над кібервійною і можливостями штучного інтелекту.

"Українська правда" у Threads

Теми: КитайСШАВелика БританіяАвстралія
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