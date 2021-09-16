“Ідеологічні забобони”: В Китаї відреагували на союз США, Британії та Австралії

У Китаї відреагували на оголошення про партнерство між США, Великобританією та Австралією, націлене на, як повідомлялося, протидію Пекіну.

Джерело: представник китайського посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters

Деталі: Лю Пенью сказав, що країни "не повинні будувати виняткові блоки, які націлені або обмежують інтереси третіх сторін. Зокрема, їм слід позбутися менталітету часів холодної війни і ідеологічних забобонів".

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