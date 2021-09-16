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"Идеологические предрассудки": В Китае отреагировали на союз США, Британии и Австралии

Четверг, 16 сентября 2021, 05:20
Идеологические предрассудки: В Китае отреагировали на союз США, Британии и Австралии

В Китае отреагировали на объявление о партнерстве между США, Великобританией и Австралией, нацеленное на, как сообщалось, противодействие Пекину.

Источник: представитель китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters

Детали: Лю Пенью сказал, что страны "не должны строить исключительные блоки, которые нацелены или ущемляют интересы третьих лиц. В частности, им следует избавиться менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков".

Предыстория:

  • США, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство в сфере безопасности, направленное на противостояние Китаю - Aukus.
  • Команды из трех стран будут работать вместе в течение следующих 18 месяцев над планом проекта, который сделает Австралию седьмой страной в мире, которая выставит на вооружение подводные лодки с ядерными реакторами.
  • Кроме сотрудничества в области военно-морских технологий, партнерство будет включать более тесное согласование региональной политики и действий, а также большую интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности трех союзников. Все трое также намерены работать вместе над кибервойной и возможностями искусственного интеллекта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайСШАВеликобританияАвстралия
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