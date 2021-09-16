"Идеологические предрассудки": В Китае отреагировали на союз США, Британии и Австралии

В Китае отреагировали на объявление о партнерстве между США, Великобританией и Австралией, нацеленное на, как сообщалось, противодействие Пекину.

Источник: представитель китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters

Детали: Лю Пенью сказал, что страны "не должны строить исключительные блоки, которые нацелены или ущемляют интересы третьих лиц. В частности, им следует избавиться менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков".

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