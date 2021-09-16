"Идеологические предрассудки": В Китае отреагировали на союз США, Британии и Австралии
Четверг, 16 сентября 2021, 05:20
В Китае отреагировали на объявление о партнерстве между США, Великобританией и Австралией, нацеленное на, как сообщалось, противодействие Пекину.
Источник: представитель китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters
Детали: Лю Пенью сказал, что страны "не должны строить исключительные блоки, которые нацелены или ущемляют интересы третьих лиц. В частности, им следует избавиться менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков".
Предыстория:
- США, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство в сфере безопасности, направленное на противостояние Китаю - Aukus.
- Команды из трех стран будут работать вместе в течение следующих 18 месяцев над планом проекта, который сделает Австралию седьмой страной в мире, которая выставит на вооружение подводные лодки с ядерными реакторами.
- Кроме сотрудничества в области военно-морских технологий, партнерство будет включать более тесное согласование региональной политики и действий, а также большую интеграцию вооруженных сил и оборонной промышленности трех союзников. Все трое также намерены работать вместе над кибервойной и возможностями искусственного интеллекта.