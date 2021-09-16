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Україна — третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Четвер, 16 вересня 2021, 07:00
Україна — третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19

За добу 14 вересня у світі виявили 563 548 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 164 509 заражень, в Британії – 30 597, в Індії – 30 361.

Крім того, в Туреччині – 28 224 випадки, а в Ірані – 19 731.

 

Україна з 4 640 випадками на 22 місці у світі між ПАР та Канадою, а в Європі – сьома.

10 217 людей у світі померли за добу від коронавірусу. За цим показником Україна на 17 місці у світі і на третьому в Європі.

Нагадаємо: 14 вересня в Україні зафіксували 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 609 осіб, померли 93 хворих, одужали 1 858 осіб.

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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