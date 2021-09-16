Україна — третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19
За добу 14 вересня у світі виявили 563 548 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 164 509 заражень, в Британії – 30 597, в Індії – 30 361.
Крім того, в Туреччині – 28 224 випадки, а в Ірані – 19 731.
Україна з 4 640 випадками на 22 місці у світі між ПАР та Канадою, а в Європі – сьома.
10 217 людей у світі померли за добу від коронавірусу. За цим показником Україна на 17 місці у світі і на третьому в Європі.
Нагадаємо: 14 вересня в Україні зафіксували 4 640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 609 осіб, померли 93 хворих, одужали 1 858 осіб.
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