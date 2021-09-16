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Украина — третья в Европе по суточной смертности от COVID-19

Четверг, 16 сентября 2021, 07:00
Украина — третья в Европе по суточной смертности от COVID-19

За сутки 14 сентября в  мире обнаружили 563 548 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 164 509 заражений, в Великобритании - 30 597, в Индии - 30 361.

Кроме того, в Турции - 28 224 случаев, а в Иране - 19731.

 

Украина с 4640 случаями на 22 месте в мире между ЮАР и Канадой, а в Европе - седьмая.

10217 человек в мире умерли за сутки от коронавируса. По этому показателю Украина на 17 месте в мире и на третьем в Европе.

Напомним: 14 сентября в Украине зафиксировали 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1609 человек, умерли 93 больных, выздоровели 1858 человек.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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