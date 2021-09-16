Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Шеньчжоу-12" відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю

Четвер, 16 вересня 2021, 07:30

Корабель "Шеньчжоу-12" з екіпажем з трьох космонавтів успішно відокремився від основного модуля китайської космічної станції Tianhe для повернення на Землю після тримісячної подорожі.

Джерело: Global Times, CGTN

Деталі: Очікується, що "Шеньчжоу-12" приземлиться на посадковому майданчику Dongfeng в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Зазначається, що проживши і пропрацювавши на орбіті 90 днів, екіпаж місії встановив новий рекорд за тривалістю перебування в космосі для китайських астронавтів за один політ.

Передісторія:

  • 17 червня Китай вранці успішно запустив у космос трьох космонавтів на кораблі "Шеньчжоу-12".
  • "Шеньчжоу-12" – це перша місія з екіпажем і третя пускова робота з 11 запусків для будівництва космічної станції в Китаї. Це також перша пілотована місія Китаю за майже 5 років.
  • Місія направила екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.
  • Після цієї місії ще три космічні кораблі з екіпажами та два лабораторні модулі будуть відправлені на космічну станцію з метою завершення її будівництва до кінця 2022 року.

Теми: космосКитай
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 вересня: Дуда про Україну в ЄС, вибух снаряда на Рахівщині

У Мінцифри розповіли, коли можна буде роздрукувати COVID-сертифікат

Італія першою в Європі запровадила обов'язкові COVID-паспорти для всіх, хто працює

Судді у присутності послів G7 пообіцяли продовжити реформу. ОП опублікував заяву

фото, відеоЛавров живе за рахунок олігарха і всюди катає коханку з її ріднею – розслідування

Білоруський дім заявив, що СБУ затримала кількох білорусів. Спецслужба пояснює

Усі новини...
космос
Почався перший туристичний космічний політ SpaceX
Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії
SpaceX запустила 51 супутник Starlink із лазерами
Останні новини
23:53
"Зоря" розпочинає з поразки у Лізі Конференцій
23:30
Кандидатом в нардепи від "слуг" на довиборах може стати голова Херсонської ОДА
22:45
Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2
22:04
Серед госпіталізованих з COVID на Харківщині майже немає вакцинованих – ОДА
21:30
Новини 16 вересня: Дуда про Україну в ЄС, вибух снаряда на Рахівщині
21:13
Новини економіки: бюджет-2022, місія МВФ, "Укрзалізниця
21:11
Ми почули зобов'язання реформувати ВРП – посли G7 після зустрічі на Банковій
20:41
ЄС створив установу для запобігання кризам на кшталт COVID-19
20:25
У Мінцифри розповіли, коли можна буде роздрукувати COVID-сертифікат
20:12
АМКУ оштрафував Ощадбанк на 14 мільйонів — у банку "категорично не згодні"
Усі новини...