"Шеньчжоу-12" відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю

Корабель "Шеньчжоу-12" з екіпажем з трьох космонавтів успішно відокремився від основного модуля китайської космічної станції Tianhe для повернення на Землю після тримісячної подорожі.

Джерело: Global Times, CGTN

Деталі: Очікується, що "Шеньчжоу-12" приземлиться на посадковому майданчику Dongfeng в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Зазначається, що проживши і пропрацювавши на орбіті 90 днів, екіпаж місії встановив новий рекорд за тривалістю перебування в космосі для китайських астронавтів за один політ.

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