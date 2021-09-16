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"Шеньчжоу-12" відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю

Четвер, 16 вересня 2021, 07:30
Шеньчжоу-12 відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю

Корабель "Шеньчжоу-12" з екіпажем з трьох космонавтів успішно відокремився від основного модуля китайської космічної станції Tianhe для повернення на Землю після тримісячної подорожі.

Джерело: Global Times, CGTN

Деталі: Очікується, що "Шеньчжоу-12" приземлиться на посадковому майданчику Dongfeng в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Зазначається, що проживши і пропрацювавши на орбіті 90 днів, екіпаж місії встановив новий рекорд за тривалістю перебування в космосі для китайських астронавтів за один політ.

Передісторія:

  • 17 червня Китай вранці успішно запустив у космос трьох космонавтів на кораблі "Шеньчжоу-12".
  • "Шеньчжоу-12" – це перша місія з екіпажем і третя пускова робота з 11 запусків для будівництва космічної станції в Китаї. Це також перша пілотована місія Китаю за майже 5 років.
  • Місія направила екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.
  • Після цієї місії ще три космічні кораблі з екіпажами та два лабораторні модулі будуть відправлені на космічну станцію з метою завершення її будівництва до кінця 2022 року.

Теми: космосКитай
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