"Шеньчжоу-12" відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю
Четвер, 16 вересня 2021, 07:30
Корабель "Шеньчжоу-12" з екіпажем з трьох космонавтів успішно відокремився від основного модуля китайської космічної станції Tianhe для повернення на Землю після тримісячної подорожі.
Джерело: Global Times, CGTN
Деталі: Очікується, що "Шеньчжоу-12" приземлиться на посадковому майданчику Dongfeng в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.
Зазначається, що проживши і пропрацювавши на орбіті 90 днів, екіпаж місії встановив новий рекорд за тривалістю перебування в космосі для китайських астронавтів за один політ.
Передісторія:
- 17 червня Китай вранці успішно запустив у космос трьох космонавтів на кораблі "Шеньчжоу-12".
- "Шеньчжоу-12" – це перша місія з екіпажем і третя пускова робота з 11 запусків для будівництва космічної станції в Китаї. Це також перша пілотована місія Китаю за майже 5 років.
- Місія направила екіпаж до основного модуля майбутньої космічної станції "Тяньгун", яка будується на низькій навколоземній орбіті.
- Після цієї місії ще три космічні кораблі з екіпажами та два лабораторні модулі будуть відправлені на космічну станцію з метою завершення її будівництва до кінця 2022 року.