"Шэньчжоу-12" отделился от космической станции Китая для возвращения на Землю
Четверг, 16 сентября 2021, 07:30
Корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех космонавтов успешно отделился от основного модуля китайской космической станции Tianhe для возвращения на Землю после трехмесячного путешествия.
Источник: Global Times, CGTN
Детали: Ожидается, что "Шэньчжоу-12" приземлится на посадочной площадке Dongfeng в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Отмечается, что прожив и проработав на орбите 90 дней, экипаж миссии установил новый рекорд по продолжительности пребывания в космосе для китайских астронавтов за один полет.
Предыстория:
- 17 июня Китай утром успешно запустил в космос трех космонавтов на корабле "Шэньчжоу-12".
- "Шэньчжоу-12" - это первая миссия с экипажем и третья пусковая работа из 11 запусков для строительства космической станции в Китае. Это также первая пилотируемая миссия Китая за почти 5 лет.
- Миссия направила экипаж к основному модулю будущей космической станции "Тяньгун", которая строится на низкой околоземной орбите.
- После этой миссии еще три космические корабли с экипажами и два лабораторные модули будут отправлены на космическую станцию с целью завершения ее строительства до конца 2022 года.