"Шэньчжоу-12" отделился от космической станции Китая для возвращения на Землю

Корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех космонавтов успешно отделился от основного модуля китайской космической станции Tianhe для возвращения на Землю после трехмесячного путешествия.

Источник: Global Times, CGTN

Детали: Ожидается, что "Шэньчжоу-12" приземлится на посадочной площадке Dongfeng в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Отмечается, что прожив и проработав на орбите 90 дней, экипаж миссии установил новый рекорд по продолжительности пребывания в космосе для китайских астронавтов за один полет.

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