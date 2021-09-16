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"Шэньчжоу-12" отделился от космической станции Китая для возвращения на Землю

Четверг, 16 сентября 2021, 07:30
Шэньчжоу-12 отделился от космической станции Китая для возвращения на Землю

Корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех космонавтов успешно отделился от основного модуля китайской космической станции Tianhe для возвращения на Землю после трехмесячного путешествия.

Источник: Global Times, CGTN

Детали: Ожидается, что "Шэньчжоу-12" приземлится на посадочной площадке Dongfeng в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Отмечается, что прожив и проработав на орбите 90 дней, экипаж миссии установил новый рекорд по продолжительности пребывания в космосе для китайских астронавтов за один полет.

Предыстория:

  • 17 июня Китай утром успешно запустил в космос трех космонавтов на корабле "Шэньчжоу-12".
  • "Шэньчжоу-12" - это первая миссия с экипажем и третья пусковая работа из 11 запусков для строительства космической станции в Китае. Это также первая пилотируемая миссия Китая за почти 5 лет.
  • Миссия направила экипаж к основному модулю будущей космической станции "Тяньгун", которая строится на низкой околоземной орбите.
  • После этой миссии еще три космические корабли с экипажами и два лабораторные модули будут отправлены на космическую станцию ​​с целью завершения ее строительства до конца 2022 года.

Темы: космосКитай
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