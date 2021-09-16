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Путін умовляє росіян вибирати Держдуму – хоч дистанційно

Четвер, 16 вересня 2021, 09:44
Путін умовляє росіян вибирати Держдуму – хоч дистанційно
Путін у Кремлі

Президент Росії Володимир Путін закликає своїх співгромадян проголосувати на виборах до Держдуми РФ 17-го, 18-го чи 19-го вересня.

Джерело: відеозвернення Путіна на сайті Кремля

Пряма мова: "У найближчі дні – 17, 18 і 19 вересня – відбудуться вибори депутатів Державної думи. Обрання її нового складу, безумовно, найважливіша подія в житті нашого суспільства, країни.

Ми всі однаково зацікавлені в тому, щоб до парламенту прийшли відповідальні, діяльні, авторитетні люди, здатні тримати слово, виконати ваші накази і свої обіцянки, виправдати надії і довіру громадян Росії (...).

Прошу вас взяти участь у прийдешньому голосуванні, вибрати для цього будь-який зручний для вас день, починаючи з 17 вересня. Прийти на виборчі дільниці або ж скористатися можливістю дистанційного електронного голосування. Сучасні технології гарантують його безпеку і надійність".

Деталі: Путін заявив, що "найвищий сенс виборів – це, перш за все, вираз волі російського народу як головного джерела влади".

Путін заявив, що розраховує на відповідальну, зважену, патріотичну громадянську позицію росіян, на їхнє прагнення "обрати депутатів, які працюватимуть на благо і в ім'я" улюбленої батьківщини, в інтересах народу і кожного громадянина.

"Нам разом багато що треба зробити, і реалізація всіх наших планів величезною мірою залежить від грамотної, компетентної роботи Державної думи", – сказав також президент РФ.

Нагадаємо: Напередодні лідер проросійських бойовиків на окупованій частині Донецької області України Денис Пушилін заявив, що для мешканців ОРДО з російськими паспортами пустять 825 автобусів і 12 поїздів, щоб вони змогли проголосувати на виборах до Держдуми РФ.

Українська правда

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Теми: ПутінРосіявибори
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