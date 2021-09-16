Путин уговаривает россиян выбирать Госдуму – хоть дистанционно

Президент России Владимир Путин призывает своих сограждан проголосовать на выборах в Госдуму РФ 17-го, 18-го или 19-го сентября.

Источник: видеообращение Путина на сайте Кремля

Прямая речь: "В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны.

Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России (...).

Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность".

Детали: Путин заявил, что "высший смысл выборов – это, прежде всего, выражение воли российского народа как главного источника власти".

Путин заявил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление "избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя" любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина.

"Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной думы", - сказал также президент РФ.

Напомним: Накануне лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.