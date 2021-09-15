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Для голосування мешканців ОРДО на виборах в РФ пустять більше 800 автобусів – ЗМІ

Середа, 15 вересня 2021, 22:57

Для голосування мешканців тимчасово окупованої території Донецької області із російськими паспортами на виборах до Державної думи РФ пустять 825 автобусів та 12 залізничних рейсів. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на так званого керівника терористичного угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна

Деталі: Відповідну інформацію ставленник Кремля у Донецьку повідомив у відеозверненні 15 вересня. Інші ресурси, окрім "Інтерфаксу" наразі не поширили його слова.

Слідувати автобуси та потяги будуть до Ростовської області, де і зможуть мешканці окупованої території із паспортами РФ взяти участь у виборах. 

За словами маріонетки Москви, для виборців організують спрощений прикордонний контроль. 

Що передувало: Бойовики пропонують жителям окупованої Донеччини безкоштовні електрички для усіх, хто голосуватиме на виборах в Державну думу Росії.

Нагадаємо

  • Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОРосіявибори
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