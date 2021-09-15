Для голосування мешканців ОРДО на виборах в РФ пустять більше 800 автобусів – ЗМІ
Для голосування мешканців тимчасово окупованої території Донецької області із російськими паспортами на виборах до Державної думи РФ пустять 825 автобусів та 12 залізничних рейсів.
Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на так званого керівника терористичного угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна
Деталі: Відповідну інформацію ставленник Кремля у Донецьку повідомив у відеозверненні 15 вересня. Інші ресурси, окрім "Інтерфаксу" наразі не поширили його слова.
Слідувати автобуси та потяги будуть до Ростовської області, де і зможуть мешканці окупованої території із паспортами РФ взяти участь у виборах.
За словами маріонетки Москви, для виборців організують спрощений прикордонний контроль.
Що передувало: Бойовики пропонують жителям окупованої Донеччини безкоштовні електрички для усіх, хто голосуватиме на виборах в Державну думу Росії.
Нагадаємо:
- Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – погрожують штрафами та звільненнями.