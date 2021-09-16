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"Венеційка" отримала від України запит щодо законопроєкту про олігархів

Четвер, 16 вересня 2021, 10:08
Фото з Twitter ЄП

Венеційська комісія отримала запит від Верховної ради про надання висновку щодо так званого законопроєкту про олігархів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Венеційської комісії від 15 вересня, пише "Європейська правда".

"Листом, датованим 10 вересня 2021 року спікер Верховної ради України Дмитро Разумков звернувся із запитом про надання висновку Венеційської комісії щодо проєкту закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", – зазначається у ньому. 

Як раніше повідомляла "Українська правда", законопроєкт був схвалений у першому читанні 1 липня. На початку серпня омбудсмен Людмила Денісова офіційно висловила свої зауваження до проєкту у зв’язку з тим, що його положення можливо порушуватимуть права людини, та запропонувала направити його на розгляд Венеційської комісії.

Законопроєкт  пропонує визначати олігарха як "особу, що значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), яка одночасно відповідає щонайменше трьом ознаками".

Щоб вважатись олігархом, необхідно брати участь у політичному житті, мати значний вплив на засоби масової інформації, бути монополістом на загальнодержавному товарному ринку та володіти активами на більше ніж 1 мільйон прожиткових мінімумів. Якщо три з цих ознак будуть наявні в однієї особи, то вона вноситься в Реєстр олігархів. Рішення про включення до Реєстру олігархів ухвалює Рада національної безпеки і оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету.

Якщо особа потрапила в Реєстр олігархів, до неї застосовують низку обмежень. Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Також особи з цього Реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.          

Окрім того, у законі запроваджується поняття "декларації про контакти". Їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником.

Теми: законодавствоолігархи
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