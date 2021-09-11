Законопроєкт про олігархів направили до “Венеційки”

Законопроєкт про олігархів №5599 направили на експертизу до Венеціанської комісії.

Джерело: ZN з посиланням на спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова

Деталі: Разумков в листі до голови комісії Джанні Букіккіо повідомив, що до нього надійшов лист від уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової. У ньому були застереження щодо можливого порушення прав людини через ухвалення цього законопроєкту. Також, пропонувалося направити законопроєкт для висновку Венеціанської комісії.

Крім того, аналогічну позицію висловили всі чотири опозиційні депутатські фракції.

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