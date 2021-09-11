Законопроєкт про олігархів направили до “Венеційки”
Субота, 11 вересня 2021, 01:09
Законопроєкт про олігархів №5599 направили на експертизу до Венеціанської комісії.
Джерело: ZN з посиланням на спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова
Деталі: Разумков в листі до голови комісії Джанні Букіккіо повідомив, що до нього надійшов лист від уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової. У ньому були застереження щодо можливого порушення прав людини через ухвалення цього законопроєкту. Також, пропонувалося направити законопроєкт для висновку Венеціанської комісії.
Крім того, аналогічну позицію висловили всі чотири опозиційні депутатські фракції.
Передісторія:
- 1 липня Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про олігархів №5599.
- Законопроєкт пропонує визначати олігарха як "особу, що значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), яка одночасно відповідає щонайменше трьом ознаками".
- Щоб вважатись олігархом необхідно брати участь у політичному житті, мати значний вплив на засоби масової інформації, бути монополістом на загальнодержавному товарному ринку та володіти активами на більше ніж 1 мільйон прожиткових мінімумів. Якщо три з цих ознак будуть наявні в однієї особи, то вона вноситься в Реєстр олігархів. Рішення про включення до Реєстру олігархів ухвалює Рада національної безпеки і оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету.
- Якщо особа потрапила в Реєстр олігархів, до неї застосовують низку обмежень. Зокрема, буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та брати участь у великій приватизації. Також особи з цього Реєстру повинні будуть подавати декларацію про доходи.
- Окрім того, у законі запроваджується поняття "декларації про контакти". Їх хочуть зобов’язати подавати усіх держслужбовців, якщо вони контактували з олігархом чи його представником.