Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін каже, що його оточили десятки хворих на COVID

Четвер, 16 вересня 2021, 10:31
Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що в його оточенні захворіли на COVID-19 кілька десятків людей.

Джерело: відео виступу Путіна на саміті Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, опубліковане на сайті Кремля, РБК з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Путіна: "На жаль, змушений в останній момент скасувати свій візит в Душанбе. Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей".

Деталі: Путін додав, що тепер йому "доводиться упродовж кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції".

За словами Пєскова, спалах захворюваності на COVID-19 в оточенні Путіна стався у вересні, незважаючи на те що "практично всі, хто працює з президентом, вакциновані".

Більшість хворих – це співробітники, які забезпечують його безпеку і нормальну роботу президента.

При цьому Пєсков зазначив, що йому не відомий жоден випадок, коли хвороба протікала би важко, тому виявлення безлічі хворих не викликає сумнівів в ефективності вакцинації.

Передісторія:

  • 16 вересня в Душанбе розпочався саміт Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку.
  • 30 червня Путін заявив, що вакцинувався російським препаратом Sputnik V.

Ірина Балачук, УП
Теми: РосіяПутінкоронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 вересня: Дуда про Україну в ЄС, вибух снаряда на Рахівщині

У Мінцифри розповіли, коли можна буде роздрукувати COVID-сертифікат

Італія першою в Європі запровадила обов'язкові COVID-паспорти для всіх, хто працює

Судді у присутності послів G7 пообіцяли продовжити реформу. ОП опублікував заяву

фото, відеоЛавров живе за рахунок олігарха і всюди катає коханку з її ріднею – розслідування

Білоруський дім заявив, що СБУ затримала кількох білорусів. Спецслужба пояснює

Усі новини...
Росія
Путін умовляє росіян вибирати Держдуму – хоч дистанційно
Для голосування мешканців ОРДО на виборах в РФ пустять більше 800 автобусів – ЗМІ
Справа Нарімана. Як має реагувати Київ
Останні новини
03:28
"Талібан" повинен дозволити виїзд усім охочим – заява Європарламенту
02:35
США закликають прискорити формування Вищої ради правосуддя в Україні
01:28
На Київщині можуть закрити школи, в яких не будуть вакциновані 80% вчителів – ОДА
00:28
Проти 5 членів "Аль-Каїди" США запровадили санкції
23:53
"Зоря" розпочинає з поразки у Лізі Конференцій
23:30
Кандидатом в нардепи від "слуг" на довиборах може стати голова Херсонської ОДА
22:45
Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2
22:04
Серед госпіталізованих з COVID на Харківщині майже немає вакцинованих – ОДА
21:30
Новини 16 вересня: Дуда про Україну в ЄС, вибух снаряда на Рахівщині
21:13
Новини економіки: бюджет-2022, місія МВФ, "Укрзалізниця
Усі новини...