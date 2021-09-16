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Путін каже, що його оточили десятки хворих на COVID

Четвер, 16 вересня 2021, 10:31
Путін каже, що його оточили десятки хворих на COVID
Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що в його оточенні захворіли на COVID-19 кілька десятків людей.

Джерело: відео виступу Путіна на саміті Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, опубліковане на сайті Кремля, РБК з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Путіна: "На жаль, змушений в останній момент скасувати свій візит в Душанбе. Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей".

Деталі: Путін додав, що тепер йому "доводиться упродовж кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції".

За словами Пєскова, спалах захворюваності на COVID-19 в оточенні Путіна стався у вересні, незважаючи на те що "практично всі, хто працює з президентом, вакциновані".

Більшість хворих – це співробітники, які забезпечують його безпеку і нормальну роботу президента.

При цьому Пєсков зазначив, що йому не відомий жоден випадок, коли хвороба протікала би важко, тому виявлення безлічі хворих не викликає сумнівів в ефективності вакцинації.

Передісторія:

  • 16 вересня в Душанбе розпочався саміт Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку.
  • 30 червня Путін заявив, що вакцинувався російським препаратом Sputnik V.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінкоронавірус
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