Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін зізнався, що йому вкололи Sputnik V

Середа, 30 червня 2021, 12:29

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вакцинувалася російським препаратом Sputnik V.

Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня

Пряма мова: "Мене просили не говорити, якою вакциною я щеплююсь, щоб не створювати конкурентних переваг однієї вакцини перед іншою...

Коли я робив щеплення у нас в цивільному обороті були дві вакцини "ЕпіВакКорона" новосибірського центру "Вектор" та Sputnik V.

Вони обидві хороші, але як мені здалося "Вектор" діє менше за часом. Я виходив з того, що мені потрібно бути захищеним якомога довше і прийняв для себе рішення зробити щеплення Sputnik V. Тим більше що Збройні сили у нас щеплюються Sputnik V, а я все-таки верховний головнокомандувач".

Деталі: За його словами, у нього не було побічних ефектів, температура не піднімалася, але була чутливість біля місця ін'єкції.

Путін додав, що відео вакцинації не вважає обов'язковим і росіяни мають повірити йому на слово. 

Також він заявив, що проти масової вакцинації. Він додав, що не хоче локдауну для усієї Росії і для того, щоб його не було, зараз "працюють" у регіонах, де спалах коронавірусу.

Нагадаємо:

  • У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від Covid-19 препаратом "Спутник V", який не пройшов необхідних клінічних випробувань.
  • Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.
  • У березні у Кремлі повідомили, що Путін вакцинувався, але приховували якою саме вакциною.
  • Навесні та влітку хвиля пандемії в РФ почала зростати, попри кампанію вакцинації "Спутником V". В РФ фіксують максимуми за кількістю померлих від Covid-19 та нових випадків захворювання. 
  • Sputnik V схвалений для використання в більш ніж в 60 країнах. Препарат проходить перевірку ВООЗ та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Погодження може відкрити нові ринки збуту, особливо в Європі.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПутінРосіявакцинаціякоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів

Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів

відеоУ Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Новини 30 червня: травма Бєсєдіна, пряма лінія з Путіним

фото, відеоЛежать дерева, електротранспорт не курсує: на Львів знову налетіла сильна буря

Усі новини...
Путін
Байден про РФ: "Можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах"
Меркель продовжує наполягати на необхідності переговорів ЄС з Росією
Путін анонсував посилення армії РФ новою унікальною зброєю
Останні новини
05:50
ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах
04:39
Світовий банк майже вдвічі збільшить фінансування для COVID-вакцин
03:46
На ринку в Багдаді стався вибух, є жертви
03:00
Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19
02:10
У М’янмі звільнили понад 2 тисячі затриманих — зокрема журналістів і мітингарів
01:11
Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів
00:34
В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла
23:48
Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів
23:05
Трибунал ООН засудив за воєнні злочини екскерівників спецслужб Сербії
22:37
Зеленський підписав закон про підвищення пенсій "чорнобильцям"
Усі новини...