Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін зізнався, що йому вкололи Sputnik V

Середа, 30 червня 2021, 12:29
Путін зізнався, що йому вкололи Sputnik V

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вакцинувалася російським препаратом Sputnik V.

Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня

Пряма мова: "Мене просили не говорити, якою вакциною я щеплююсь, щоб не створювати конкурентних переваг однієї вакцини перед іншою...

Коли я робив щеплення у нас в цивільному обороті були дві вакцини "ЕпіВакКорона" новосибірського центру "Вектор" та Sputnik V.

Вони обидві хороші, але як мені здалося "Вектор" діє менше за часом. Я виходив з того, що мені потрібно бути захищеним якомога довше і прийняв для себе рішення зробити щеплення Sputnik V. Тим більше що Збройні сили у нас щеплюються Sputnik V, а я все-таки верховний головнокомандувач".

Деталі: За його словами, у нього не було побічних ефектів, температура не піднімалася, але була чутливість біля місця ін'єкції.

Путін додав, що відео вакцинації не вважає обов'язковим і росіяни мають повірити йому на слово. 

Також він заявив, що проти масової вакцинації. Він додав, що не хоче локдауну для усієї Росії і для того, щоб його не було, зараз "працюють" у регіонах, де спалах коронавірусу.

Нагадаємо:

  • У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від Covid-19 препаратом "Спутник V", який не пройшов необхідних клінічних випробувань.
  • Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.
  • У березні у Кремлі повідомили, що Путін вакцинувався, але приховували якою саме вакциною.
  • Навесні та влітку хвиля пандемії в РФ почала зростати, попри кампанію вакцинації "Спутником V". В РФ фіксують максимуми за кількістю померлих від Covid-19 та нових випадків захворювання. 
  • Sputnik V схвалений для використання в більш ніж в 60 країнах. Препарат проходить перевірку ВООЗ та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Погодження може відкрити нові ринки збуту, особливо в Європі.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіявакцинаціякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: