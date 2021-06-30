Путін зізнався, що йому вкололи Sputnik V
Президент Росії Володимир Путін заявив, що вакцинувалася російським препаратом Sputnik V.
Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня
Пряма мова: "Мене просили не говорити, якою вакциною я щеплююсь, щоб не створювати конкурентних переваг однієї вакцини перед іншою...
Коли я робив щеплення у нас в цивільному обороті були дві вакцини "ЕпіВакКорона" новосибірського центру "Вектор" та Sputnik V.
Вони обидві хороші, але як мені здалося "Вектор" діє менше за часом. Я виходив з того, що мені потрібно бути захищеним якомога довше і прийняв для себе рішення зробити щеплення Sputnik V. Тим більше що Збройні сили у нас щеплюються Sputnik V, а я все-таки верховний головнокомандувач".
Деталі: За його словами, у нього не було побічних ефектів, температура не піднімалася, але була чутливість біля місця ін'єкції.
Путін додав, що відео вакцинації не вважає обов'язковим і росіяни мають повірити йому на слово.
Також він заявив, що проти масової вакцинації. Він додав, що не хоче локдауну для усієї Росії і для того, щоб його не було, зараз "працюють" у регіонах, де спалах коронавірусу.
Нагадаємо:
- У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від Covid-19 препаратом "Спутник V", який не пройшов необхідних клінічних випробувань.
- Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.
- У березні у Кремлі повідомили, що Путін вакцинувався, але приховували якою саме вакциною.
- Навесні та влітку хвиля пандемії в РФ почала зростати, попри кампанію вакцинації "Спутником V". В РФ фіксують максимуми за кількістю померлих від Covid-19 та нових випадків захворювання.
- Sputnik V схвалений для використання в більш ніж в 60 країнах. Препарат проходить перевірку ВООЗ та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Погодження може відкрити нові ринки збуту, особливо в Європі.