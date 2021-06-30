Путін зізнався, що йому вкололи Sputnik V

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вакцинувалася російським препаратом Sputnik V.

Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня

Пряма мова: "Мене просили не говорити, якою вакциною я щеплююсь, щоб не створювати конкурентних переваг однієї вакцини перед іншою...

Коли я робив щеплення у нас в цивільному обороті були дві вакцини "ЕпіВакКорона" новосибірського центру "Вектор" та Sputnik V.

Вони обидві хороші, але як мені здалося "Вектор" діє менше за часом. Я виходив з того, що мені потрібно бути захищеним якомога довше і прийняв для себе рішення зробити щеплення Sputnik V. Тим більше що Збройні сили у нас щеплюються Sputnik V, а я все-таки верховний головнокомандувач".

Деталі: За його словами, у нього не було побічних ефектів, температура не піднімалася, але була чутливість біля місця ін'єкції.

Путін додав, що відео вакцинації не вважає обов'язковим і росіяни мають повірити йому на слово.

Також він заявив, що проти масової вакцинації. Він додав, що не хоче локдауну для усієї Росії і для того, щоб його не було, зараз "працюють" у регіонах, де спалах коронавірусу.

Нагадаємо: