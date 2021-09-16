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Путин говорит, что его окружили десятки больных COVID

Четверг, 16 сентября 2021, 10:31
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек.

Источник: видео выступления Путина на саммите Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, опубликованное на сайте КремляРБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Путина: "К сожалению, вынужден в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков человек".

Детали: Путин добавил, что теперь ему "приходится в течении нескольких дней соблюдать режим самоизоляции".

По словам Пескова, вспышка заболеваемости COVID-19 в окружении Путина произошла в сентябре, несмотря на то что "практически все, кто работает с президентом, вакцинированы".

Большинство заболевших – это сотрудники, обеспечивающие его безопасность и нормальную работу президента.  

При этом Песков отметил, что ему не известен ни один случай, когда болезнь протекала бы тяжело, так что выявление множества заболевших не вызывает сомнений в эффективности вакцинирования.

Предыстория:

  • 16 сентября в Душанбе проходит саммит Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.  
  • 30 июня Путин заявил, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.

Ирина Балачук, УП
Темы: РосcияПутинкоронавирус
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