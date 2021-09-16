Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух у горах Карпат: життя туристів міг забрати снаряд часів Першої світової

Четвер, 16 вересня 2021, 11:11
Вибух у горах Карпат: життя туристів міг забрати снаряд часів Першої світової

За попередньою інформацією, в горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці зазначають, що 15 вересня, до поліції зателефонувала мешканка Івано-Франківщини, яка повідомила, що її чоловік став свідком вибуху у горах на Рахівщині.

За викликом прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на полонину Григорів, що на горі Кукол, на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років.

На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочиваючі розвели вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє осіб, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями. Діти не постраждали.

На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першї світової війни.

 
уламки еліпсоподібноі гранати австро-угорського періоду. використовувалися під час Першої світової
фото поліції

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  кваліфікацією "Умисне вбивство". 

Зазначається, що в справі буде призначено експертні дослідження, в результаті яких поліцейські з’ясують усі обставини події.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухКарпатиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
вибух
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Блоки ЗАЕС охолоджені майже рік, ризики для населення мінімальні – співробітник станції  
Львів атакували "Калібрами": 7 з 10 ракет збили − ПС
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: