Вибух у горах Карпат: життя туристів міг забрати снаряд часів Першої світової

За попередньою інформацією, в горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці зазначають, що 15 вересня, до поліції зателефонувала мешканка Івано-Франківщини, яка повідомила, що її чоловік став свідком вибуху у горах на Рахівщині.

За викликом прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на полонину Григорів, що на горі Кукол, на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років.

На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочиваючі розвели вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє осіб, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями. Діти не постраждали.

На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першї світової війни.

уламки еліпсоподібноі гранати австро-угорського періоду. використовувалися під час Першої світової фото поліції

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією "Умисне вбивство".

Зазначається, що в справі буде призначено експертні дослідження, в результаті яких поліцейські з’ясують усі обставини події.