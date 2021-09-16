Взрыв в горах Карпат: жизнь туристов мог унести снаряд времен Первой мировой

По предварительной информации, в горах на Раховщине взорвался снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями.

Источник: Нацполиция

Детали: Правоохранители отмечают, что 15 сентября в полицию позвонила жительница Ивано-Франковской области, которая сообщила, что ее муж стал свидетелем взрыва в горах на Раховщине.

По вызову прибыли спасатели и следственно-оперативная группа полиции. По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на пастбище Григоров, что на горе Кукол, на собственных авто приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет.

На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, произошел взрыв, в результате которого два человека, которые сидели у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети не пострадали.

На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

обломки эллипсоподобной гранаты австро-венгерского периода. использовались во время Первой мировой

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалификации "Умышленное убийство".

Отмечается, что в деле будет назначен экспертные исследования, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия.