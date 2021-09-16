Знайшли керівника Одеському худмузею, який очолював Ройтбурд

Одеський художній музей тимчасово очолила Олександра Ковальчук – депутат Одеської міськради і донедавна заступник директора цього музею Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.

Джерело: пост Ковальчук у Facebook

Пряма мова Ковальчук: "Сергій Гриневецький (голова Одеської ОДА – ред.) підписав розпорядження призначити мене тимчасово виконуючою обов’язки директора Одеського художнього музею. Це означає, що наша команда має всі необхідні повноваження для повноцінної роботи та реалізації усіх запропонованих проєктів".

Деталі: Ковальчук повідомила, що конкурс на посаду директора музею оголосять згодом.

Вона також додала, що Національний банк підтримав музей та надав згоду на передачу в тимчасове користування будівлю банку на розі вулиць Рішельєвської і Дерибасівської. Залишилось погодити у Мінюсті та визначити умови і процедури користування. Ковальчук очікує, що всі формальності вдасться пройти на початку 2022 року.

Також музей очікує на експертизу проектно-кошторисної документації на реставраційні роботи. За словами Ковальчук, музей може потрапити до програми президента "Велика реставрація" та отримати фінансування уже у 2022 році.

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