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Знайшли керівника Одеському худмузею, який очолював Ройтбурд

Четвер, 16 вересня 2021, 11:14
Знайшли керівника Одеському худмузею, який очолював Ройтбурд
Фото з Facebook Ковальчук

Одеський художній музей тимчасово очолила Олександра Ковальчук – депутат Одеської міськради і донедавна заступник директора цього музею Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.

Джерело: пост Ковальчук у Facebook

Пряма мова Ковальчук: "Сергій Гриневецький (голова Одеської ОДА – ред.) підписав розпорядження призначити мене тимчасово виконуючою обов’язки директора Одеського художнього музею. Це означає, що наша команда має всі необхідні повноваження для повноцінної роботи та реалізації усіх запропонованих проєктів".

Деталі: Ковальчук повідомила, що конкурс на посаду директора музею оголосять згодом.

Вона також додала, що Національний банк підтримав музей та надав згоду на передачу в тимчасове користування будівлю банку на розі вулиць Рішельєвської і Дерибасівської. Залишилось погодити у Мінюсті та визначити умови і процедури користування. Ковальчук очікує, що всі формальності вдасться пройти на початку 2022 року.

Також музей очікує на експертизу проектно-кошторисної документації на реставраційні роботи. За словами Ковальчук, музей може потрапити до програми президента "Велика реставрація" та отримати фінансування уже у 2022 році.

Знати більше: Олександр Ройтбурд: За час карантину я побачив органічну суміш паніки, параної та анархічного пофігізму

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Передісторія:

  • 8 серпня стало відомо, що Олександр Ройтбурд помер. Йому було 59 років.
  • Митець довгий час хворів, мав ускладнення після коронавірусної хвороби, яку переніс навесні.

Українська правда

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Теми: Одесакультура
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