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Нашли руководителя Одесскому худмузею, который возглавлял Ройтбурд

Четверг, 16 сентября 2021, 11:14
Нашли руководителя Одесскому худмузею, который возглавлял Ройтбурд
Фото с Facebook Ковальчук

Одесский художественный музей временно возглавила Александра Ковальчук – депутат Одесского горсовета и до недавнего времени заместитель директора этого музея Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.

Источник: пост Ковальчук в Facebook

Прямая речь Ковальчук: "Сергей Гриневецкий (председатель Одесской ОГА – ред.) подписал распоряжение назначить меня временно исполняющим обязанности директора Одесского художественного музея. Это значит, что наша команда имеет все необходимые полномочия для полноценной работы и реализации всех предложенных проектов".

Детали: Ковальчук сообщила, что конкурс на должность директора музея объявят позже.

Она также добавила, что Национальный банк поддержал музей и дал согласие на передачу во временное пользование здание банка на углу улиц Ришельевсой и Дерибасовской. Осталось согласовать в Минюсте и определить условия и процедуры пользования. Ковальчук ожидает, что все формальности удастся пройти в начале 2022 года.

Также музей ожидает экспертизу проектно-сметной документации на реставрационные работы. По словам Ковальчук, музей может попасть в программу президента "Большая реставрация" и получить финансирование уже в 2022 году.

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Предыстория:

  • 8 августа стало известно, что Александр Ройтбурд умер. Ему было 59 лет.
  • Художник долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной болезни, которую он перенес весной.

Украинская правда

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Темы: Одессакультура
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