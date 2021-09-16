Окупанти обстріляли Щастя, поранили міського голову

На Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець. Чоловікові зробили операцію, його стан задовільний.

Джерело: штаб ООС, відділ комунікації ВЦА Щастя в коментарі УП, Офіс генпрокурора

Дослівно: "О 6:40 та о 7:30 годині, окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм).

Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа".

Деталі: На місці працюють правоохоронці.

У ВЦА повідомили "Українській правді", що поранений - керівник відомства Олександр Дунець. Йому зробили операцію, його стан здоров'я задовільний, а чоловік уже на робочому місці.

Довідково: У Щасті не було виборів, у 2019 році тут створили ВЦА, главу адміністрації призначив глава області, ним став Олександр Дунець.

Upd. ОГП відкрив справу за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни.