Окупанти обстріляли Щастя, поранили міського голову
На Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець. Чоловікові зробили операцію, його стан задовільний.
Джерело: штаб ООС, відділ комунікації ВЦА Щастя в коментарі УП, Офіс генпрокурора
Дослівно: "О 6:40 та о 7:30 годині, окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм).
Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа".
Деталі: На місці працюють правоохоронці.
У ВЦА повідомили "Українській правді", що поранений - керівник відомства Олександр Дунець. Йому зробили операцію, його стан здоров'я задовільний, а чоловік уже на робочому місці.
Довідково: У Щасті не було виборів, у 2019 році тут створили ВЦА, главу адміністрації призначив глава області, ним став Олександр Дунець.
Upd. ОГП відкрив справу за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни.