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Окупанти обстріляли Щастя, поранили міського голову

Четвер, 16 вересня 2021, 11:20

На Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець. Чоловікові зробили операцію, його стан задовільний.

Джерело: штаб ООС, відділ комунікації ВЦА Щастя в коментарі УП, Офіс генпрокурора

Дослівно: "О 6:40 та о 7:30 годині, окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм).

Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа".

Деталі: На місці працюють правоохоронці.

У ВЦА повідомили "Українській правді", що поранений - керівник відомства Олександр Дунець. Йому зробили операцію, його стан здоров'я задовільний, а чоловік уже на робочому місці.

Довідково: У Щасті не було виборів, у 2019 році тут створили ВЦА, главу адміністрації призначив глава області, ним став Олександр Дунець.

Upd. ОГП відкрив справу за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни.

 
 
на фото олександр дунець, Facebook

Роман Петренко, УП
Теми: ДонбасООСвійна
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