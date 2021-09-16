Оккупанты обстреляли Счастье, ранили городского главу

На Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, получил ранение руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец. Мужчине сделали операцию, его состояние удовлетворительное.

Источник: штаб ООС, отдел коммуникации ВГА в комментарии УП, Офис генпрокурора

Дословно: В 6:40 и в 7:30 часов, оккупанты дважды обстреляли населенный пункт Счастье по направлению н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм).

В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт и получило ранение гражданское лицо".

Детали: На месте работают правоохранители.

В ВГА сообщили "Украинской правде", что раненный - руководитель ведомства Александр Дунец. Ему сделали операцию, его состояние здоровья удовлетворительное, а мужчина уже на рабочем месте.

Справка: В Счастье не было выборов, в 2019 году здесь создали ВЦА, главу администрации назначил глава области, им стал Александр Дунець.

Upd. ОГП открыл дело по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны.