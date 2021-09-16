Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правозахисники у день пам'яті Гонгадзе закликають назвати замовників вбивств журналістів

Четвер, 16 вересня 2021, 12:01
Правозахисники у день пам'яті Гонгадзе закликають назвати замовників вбивств журналістів

З нагоди роковин вбивства журналіста та засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе правозахисники та медійні організації вимагають назвати замовників вбивств журналістів.

Джерело: сайт премії Гонгадзе

Дослівно: "У 21-і роковини від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзеправозахисні та медійні організації звернулись до влади з вимогою:

  • забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити та назвати замовників убивств;
  • захищати діяльність журналістів;
  • виконати вимоги комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи;
  • вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію".
 
Акція‌ ‌пам’яті‌ Георгія‌ ‌Гонгадзе у Києві 16 вересня 2021 року
фото: УП

Деталі: Серед резонансних справ правозахисники називають вбивство 20 липня 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета.

Крім того, у 2019 році у Черкасах побили журналіста Вадима Комарова. Після 46 днів у комі чоловік помер. Злочин досі не розкритий, а виконавці й замовники — не покарані.

 
Акція‌ ‌пам’яті‌ Георгія‌ ‌Гонгадзе у Києві 16 вересня 2021 року
фото: УП

Звернення підписали більше 10 огранізацій: Премія імені Георгія Ґонґадзе, Український ПЕН, ZMINA, Центр прав людини, ГО "Детектор медіа", Інститут Масової Інформації (ІМІ), Center for Civil Liberties/Центр Громадянських Свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ, Харківська правозахисна група (ХПГ), Платформа прав людини, ГО "Львівський Медіафорум", Amnesty International Ukraine.

Читайте також: 20 років тому, 16 вересня, викрали журналіста Георгія Гонгадзе. "Українська правда" відновлює події останніх місяців, днів і годин його життя

Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях, 20 роках і мільйонах людських доль

Статті Гонгадзе і про Гонгадзе

Передісторія:

  • Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
  • Замовників убивства досі не покарано.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Гонгадзевбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
Гонгадзе
Журналістка Мирослава Гонгадзе отримає премію за етику Inamori Ethics Prize 2023
Безкарність вбиває. Пам'яті Георгія Ґонґадзе
Мирослава Гонгадзе повертається в Україну
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: