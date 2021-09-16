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Правозахисники у день пам'яті Гонгадзе закликають назвати замовників вбивств журналістів

Четвер, 16 вересня 2021, 12:01

З нагоди роковин вбивства журналіста та засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе правозахисники та медійні організації вимагають назвати замовників вбивств журналістів.

Джерело: сайт премії Гонгадзе

Дослівно: "У 21-і роковини від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзеправозахисні та медійні організації звернулись до влади з вимогою:

  • забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити та назвати замовників убивств;
  • захищати діяльність журналістів;
  • виконати вимоги комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи;
  • вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію".
 
Акція‌ ‌пам’яті‌ Георгія‌ ‌Гонгадзе у Києві 16 вересня 2021 року
фото: УП

Деталі: Серед резонансних справ правозахисники називають вбивство 20 липня 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета.

Крім того, у 2019 році у Черкасах побили журналіста Вадима Комарова. Після 46 днів у комі чоловік помер. Злочин досі не розкритий, а виконавці й замовники — не покарані.

 
Акція‌ ‌пам’яті‌ Георгія‌ ‌Гонгадзе у Києві 16 вересня 2021 року
фото: УП

Звернення підписали більше 10 огранізацій: Премія імені Георгія Ґонґадзе, Український ПЕН, ZMINA, Центр прав людини, ГО "Детектор медіа", Інститут Масової Інформації (ІМІ), Center for Civil Liberties/Центр Громадянських Свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ, Харківська правозахисна група (ХПГ), Платформа прав людини, ГО "Львівський Медіафорум", Amnesty International Ukraine.

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Передісторія:

  • Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
  • 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.
  • У 2011 році прокуратура відкрила справу проти Кучми, однак того ж року суд закрив її.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.
  • Замовників убивства досі не покарано.

Українська правда
Теми: Гонгадзевбивство
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