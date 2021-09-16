Правозахисники у день пам'яті Гонгадзе закликають назвати замовників вбивств журналістів

З нагоди роковин вбивства журналіста та засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе правозахисники та медійні організації вимагають назвати замовників вбивств журналістів.

Джерело: сайт премії Гонгадзе

Дослівно: "У 21-і роковини від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзеправозахисні та медійні організації звернулись до влади з вимогою:

забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити та назвати замовників убивств;

захищати діяльність журналістів;

виконати вимоги комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи;

вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію".

Акція‌ ‌пам’яті‌ Георгія‌ ‌Гонгадзе у Києві 16 вересня 2021 року фото: УП

Деталі: Серед резонансних справ правозахисники називають вбивство 20 липня 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета.

Крім того, у 2019 році у Черкасах побили журналіста Вадима Комарова. Після 46 днів у комі чоловік помер. Злочин досі не розкритий, а виконавці й замовники — не покарані.

Акція‌ ‌пам’яті‌ Георгія‌ ‌Гонгадзе у Києві 16 вересня 2021 року фото: УП

Звернення підписали більше 10 огранізацій: Премія імені Георгія Ґонґадзе, Український ПЕН, ZMINA, Центр прав людини, ГО "Детектор медіа", Інститут Масової Інформації (ІМІ), Center for Civil Liberties/Центр Громадянських Свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ, Харківська правозахисна група (ХПГ), Платформа прав людини, ГО "Львівський Медіафорум", Amnesty International Ukraine.

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