Правозащитники в день памяти Гонгадзе призывают назвать заказчиков убийств журналистов
По случаю годовщины убийства журналиста и основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе правозащитники и медийные организации требуют назвать заказчиков убийств журналистов.
Источник: сайт премии Гонгадзе
Дословно: "В 21 годовщину со дня похищения и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе правозащитные и медийные организации обратились к властям с требованием:
- обеспечить прозрачное расследование дел относительно убийств журналистов, установить и назвать заказчиков убийств;
- защищать деятельность журналистов;
- выполнить требования комитета министров Совета Европы, предусматривающих налаживание беспристрастной и эффективной работы правоохранительных органов и судебной системы;
- принимать системные меры, необходимые для защиты права граждан на достоверную и объективную информацию".
Детали: Среди резонансных дел правозащитники называют убийство 20 июля 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета.
Кроме того, в 2019 году в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова. После 46 дней в коме мужчина умер. Преступление до сих пор не раскрыто, а исполнители и заказчики - не наказаны.
Обращение подписали более 10 огранизаций: Премия имени Георгия Гонгадзе, Украинский ПЭН, ZMINA, Центр прав человека, ОО "Детектор медиа", Институт Массовой Информации (ИМИ), Center for Civil Liberties/Центр Гражданских Свобод, Украинский Хельсинский союз по правам человека - УХСПЧ, Харьковская правозащитная группа (ХПГ), Платформа прав человека, ОО "Львовский Медиафорум", Amnesty International Ukraine.
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Предыстория:
- Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
- Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
- 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
- В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
- 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
- Заказчики убийства до сих пор не наказаны.