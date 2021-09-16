Правозащитники в день памяти Гонгадзе призывают назвать заказчиков убийств журналистов

По случаю годовщины убийства журналиста и основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе правозащитники и медийные организации требуют назвать заказчиков убийств журналистов.

Источник: сайт премии Гонгадзе

Дословно: "В 21 годовщину со дня похищения и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе правозащитные и медийные организации обратились к властям с требованием:

обеспечить прозрачное расследование дел относительно убийств журналистов, установить и назвать заказчиков убийств;

защищать деятельность журналистов;

выполнить требования комитета министров Совета Европы, предусматривающих налаживание беспристрастной и эффективной работы правоохранительных органов и судебной системы;

принимать системные меры, необходимые для защиты права граждан на достоверную и объективную информацию".

Акция памяти Георгия Гонгадзе в Киеве 16 сентября 2021 года ФОТО: УП

Детали: Среди резонансных дел правозащитники называют убийство 20 июля 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, в 2019 году в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова. После 46 дней в коме мужчина умер. Преступление до сих пор не раскрыто, а исполнители и заказчики - не наказаны.

Акция памяти Георгия Гонгадзе в Киеве 16 сентября 2021 года ФОТО: УП

Обращение подписали более 10 огранизаций: Премия имени Георгия Гонгадзе, Украинский ПЭН, ZMINA, Центр прав человека, ОО "Детектор медиа", Институт Массовой Информации (ИМИ), Center for Civil Liberties/Центр Гражданских Свобод, Украинский Хельсинский союз по правам человека - УХСПЧ, Харьковская правозащитная группа (ХПГ), Платформа прав человека, ОО "Львовский Медиафорум", Amnesty International Ukraine.

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