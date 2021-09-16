Верховний суд скасував вирок ВАКС колишньому судді-хабарнику

Верховний суд виправдав колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка, якого Вищий антикорупційний суд у лютому засудив до 2 років позбавлення волі за хабарництво.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно ЦПК: "Верховний суд повністю виправдав черкаського екссуддю-хабарника Володимира Пономаренка. Раніше Антикорупційний суд засудив його до 2 років ув’язнення за хабар у 30 тисяч гривень. Рішення ухвалили судді Сергій Фомін, Герман Анісімов та Ольга Булейко".

Деталі: Раніше повідомлялося, що Пономаренко за 30 тисяч гривень хабаря вплинув на іншого суддю для відмазування від покарання п'яного водія.

19 лютого судді ВАКС Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов визнали Володимира Пономаренка винним і засудили до 2 років позбавлення волі.

У квітні вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила Апеляційна палата ВАКС – і суддя-хабарник поїхав до Менської колонії.

"Тепер він не встигне відбути своє покарання", – заявляє ЦПК.

Антикорупціонери нагадують, що ВАКС створювався за активної участі міжнародних експертів, а Верховний суд обирала стара Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС), більшість членів якої були делеговані самими ж суддям.