Верховный суд отменил приговор ВАКС бывшему судье-взяточнику

Верховный суд оправдал бывшего судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко, которого Высший антикоррупционный суд в феврале приговорил к 2 годам лишения свободы за взяточничество.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно ЦПК: "Верховный суд полностью оправдал черкасского экс-судью-взяточника Владимира Пономаренко. Ранее Антикоррупционный суд приговорил его к 2 годам заключения за взятку в 30 тысяч гривен. Решение приняли судьи Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко".

Детали: Ранее сообщалось, что Пономаренко за 30 тысяч гривен взятки повлиял на другого судью для отмазывания от наказания пьяного водителя.

19 февраля судьи ВАКС Леся Федорак, Игорь Строгий и Виктор Маслов признали Владимира Пономаренко виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы.

В апреле приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила Апелляционная палата ВАКС – и судья-взяточник поехал в Менскую колонию.

"Теперь он не успеет отбыть свое наказание", – заявляет ЦПК.

Антикоррупционеры напоминают, что ВАКС создавался при активном участии международных экспертов, а Верховный суд выбирала прежняя Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), большинство членов которой были делегированы самими же судьям.