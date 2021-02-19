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Судді дали 2 роки в'язниці за хабар і відмазування п'яного водія

П'ятниця, 19 лютого 2021, 09:23
Судді дали 2 роки в'язниці за хабар і відмазування п'яного водія
Засуджений суддя Володимир Пономаренко

Вищий антикорупційний суд визнав винним і засудив до 2 років позбавлення волі суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: Рішення ухвалене 19 лютого. Повідомляється, що Пономаренко за 30 тисяч гривень хабаря вплинув на іншого суддю для відмазування від покарання п'яного водія.

Вирок може бути оскаржений до апеляції ВАКС протягом місяця.

За даними ЦПК, вирок ухвалили судді ВАКС Леся Федорак, Ігор Строгий і Віктор Маслов, щодо яких Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження і звинуватила у "систематичних порушеннях".

Передісторія: Це вже другий за тиждень суддя, який отримав тюремний вирок за хабар. У вівторок 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна отримав суддя із Закарпаття.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судв'язниця
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