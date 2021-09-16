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COVID у Києві: нових хворих удвічі більше, ніж одужань

Четвер, 16 вересня 2021, 12:32

За добу 15 вересня у столиці зафіксували 362 нових випадки коронавірусу, водночас подолали вірус удвічі менше – 157 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "362 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки від вірусу. 157 хворих подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 205 жінок віком від 19 до 84 років, 117 чоловіків віком від 20 до 87 років, 17 дівчаток від 2 до 17 років і 23 хлопчики від 1 до 17 років.

38 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (72), Солом’янському (51) та в Дарницькому (46) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 229 076 підтверджених випадків коронавірусу, 5 323 особи померли, 218 882 хворих подолали вірус.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 13 вересня у Києві 10 людей померли від COVID-19 – була це найбільша кількість смертей з 4 червня, коли у столиці також було 10 смертей від коронавірусу.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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