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COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений

Четверг, 16 сентября 2021, 12:32

За сутки 15 сентября в столице зафиксировали 362 новых случая коронавируса, вместе с тем преодолели вирус вдвое меньше – 157 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "362 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 2 летальных случая от вируса. 157 больных преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 205 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 117 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет, 17 девочек от 2 до 17 лет и 23 мальчика от 1 до 17 лет.

38 людей госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (72), Соломенском (51) и в Дарницком (46) районах.

Всего с начала пандемии в столице 229 076 подтвержденных случаев коронавируса, 5 323 человека умерли, 218 882 больных преодолели вирус.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

  • 13 сентября в Киеве 10 человек умерли от COVID-19 – это было наибольшее количество с 4 июня, когда в столице также было 10 смертей от коронавируса.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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