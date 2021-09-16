COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений

За сутки 15 сентября в столице зафиксировали 362 новых случая коронавируса, вместе с тем преодолели вирус вдвое меньше – 157 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "362 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 2 летальных случая от вируса. 157 больных преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 205 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 117 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет, 17 девочек от 2 до 17 лет и 23 мальчика от 1 до 17 лет.

38 людей госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (72), Соломенском (51) и в Дарницком (46) районах.

Всего с начала пандемии в столице 229 076 подтвержденных случаев коронавируса, 5 323 человека умерли, 218 882 больных преодолели вирус.

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