Росія незадоволена діями Apple і Google під час своїх виборів

Російська прокуратура направили на адресу керівників компаній Apple і Google постанови з вимогою усунути порушення, пов'язані з втручанням у виборчу кампанію, оскільки дії цих компаній в період виборів розглядаються як протиправні.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на заяву глави тимчасової комісії Ради Федерації з захисту державного суверенітету і запобігання втручання в суверенні справи Росії Андрія Клімова.

Пряма мова Клімова: "Є офіційні подання органів російської прокуратури від 9 вересня 2021 року на адресу генерального директора Apple, пана Кука і головного виконавчого директора Google, пана Пічаї.

В обох виставах містяться вимоги вжити вичерпних заходів щодо усунення зазначених прокуратурою порушень російського законодавства, що сприяють неправомірному втручанню в вибори".

"Російська сторона, зокрема, звернула увагу на американські цифрові компанії Apple і Google, дії яких в період російських виборів розглядаються нами як протиправні, безпосередньо пов'язані зі втручанням в суто внутрішні справи Росії".

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