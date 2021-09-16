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Россия недовольна действиями Apple и Google во время своих выборов

Четверг, 16 сентября 2021, 13:10
Россия недовольна действиями Apple и Google во время своих выборов

Российская прокуратура направили в адрес руководителей компаний Apple и Google представление с требованием устранить нарушения, связанные с вмешательством в избирательную кампанию, поскольку действия этих компаний в период выборов рассматриваются как противоправные.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова.

Прямая речь Климова: " Есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес генерального директора Apple, господина Кука и главного исполнительного директора Google, господина Пичаи.

В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению указанных прокуратурой нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы".

"Российская сторона, в частности, обратила внимание на американские цифровые компании Apple и Google, действия которых в период российских выборов рассматриваются нами как противоправные, непосредственно связанные со вмешательством в сугубо внутренние дела России".

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что судебные приставы в России добиваются от компании Google, чтобы она исключила "Умное голосование" из результатов поисковой выдачи.
  • 17 сентября в России начинаются выборы в Госдуму.

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Темы: Росcия
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