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Бойовики обстріляли селище на Донеччині – пошкоджені будинки та лінії електропередач

Четвер, 16 вересня 2021, 13:22
Бойовики обстріляли селище на Донеччині – пошкоджені будинки та лінії електропередач

Бойовики в 6:30 ранку з важкого озброєння обстріляли контрольоване Збройними силами України селище Тарамчук під Мар'їнкою.

Джерело: глава гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін у Facebook

Деталі: Внаслідок обстрілу постраждали будинки мирних жителів, пошкоджена трансформаторна підстанція, опори і лінії електропередач. Населений пункт повністю знеструмлений.

Повідомляється, що в 9-20 обстріл поновився.

Він розповів, що в попередній раз селище було обстріляне з артилерії 13 липня 2021 року, до цього селище не потрапляло під обстріли з важкого озброєння з 2016-го року.

Пряма мова Капліна: "Для виїзду ремонтних бригад і відновлення електроенергії в селищі необхідні двосторонні письмові гарантії припинення вогню. Отримання таких гарантій з боку непідконтрольною уряду території в минулий раз затягнулося більше, ніж на місяць, весь цей час селище залишалося знеструмленим.

Інформація про точну кількість пошкоджених будинків уточнюється в зв'язку з триваючим обстрілом населеного пункту".

 

Нагадаємо: У ці хвилини на Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець.

Українська правда

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Теми: Донецька областьвійнаобстріл
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