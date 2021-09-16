Бойовики обстріляли селище на Донеччині – пошкоджені будинки та лінії електропередач
Бойовики в 6:30 ранку з важкого озброєння обстріляли контрольоване Збройними силами України селище Тарамчук під Мар'їнкою.
Джерело: глава гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін у Facebook
Деталі: Внаслідок обстрілу постраждали будинки мирних жителів, пошкоджена трансформаторна підстанція, опори і лінії електропередач. Населений пункт повністю знеструмлений.
Повідомляється, що в 9-20 обстріл поновився.
Він розповів, що в попередній раз селище було обстріляне з артилерії 13 липня 2021 року, до цього селище не потрапляло під обстріли з важкого озброєння з 2016-го року.
Пряма мова Капліна: "Для виїзду ремонтних бригад і відновлення електроенергії в селищі необхідні двосторонні письмові гарантії припинення вогню. Отримання таких гарантій з боку непідконтрольною уряду території в минулий раз затягнулося більше, ніж на місяць, весь цей час селище залишалося знеструмленим.
Інформація про точну кількість пошкоджених будинків уточнюється в зв'язку з триваючим обстрілом населеного пункту".
Нагадаємо: У ці хвилини на Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець.