Боевики обстреляли поселок в Донецкой области – повреждены дома и линии электропередач

Боевики в 6:30 утра из тяжелого вооружения обстреляли контролируемый Вооруженными силами Украины поселок Тарамчук под Марьинкой.

Источник: глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин у Facebook

Детали: В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен.

Сообщается, что в 9-20 обстрел возобновился.

Он рассказал, что в предыдущий раз поселок был обстрелян из артиллерии 13 июля 2021 года, до этого поселок не попадал под обстрелы из тяжелого вооружения с 2016-го года.

Прямая речь Каплина: "Для выезда ремонтных бригад и возобновления электроэнергии в поселке необходимы двухсторонние письменные гарантии прекращения огня. Получение таких гарантий со стороны неподконтрольной правительству территории в прошлый раз затянулось более, чем на месяц, всё это время посёлок оставался обесточенным.

Информация о точном количестве поврежденных домов уточняется в связи с продолжающимся обстрелом населенного пункта".

Напомним: В эти же минуты на Луганщине российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Счастье, получил ранение руководитель военно-гражданской администрации города Александр Дунец.