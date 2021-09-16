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І Telegram потрапив в опалу: в Росії порушили справу про схиляння до заворушень на виборах

Четвер, 16 вересня 2021, 13:37

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про схиляння до масових заворушень під час виборів до Держдуми РФ за допомогою мережі Telegram-каналів.

Джерело: сайт СК РФ і "Російська служба BBC"

Деталі: У Головному слідчому управлінні СК Росії порушено кримінальну справу стосовно Дмитра Чебанова та інших осіб за ч. 1.1 ст. 212 КК РФ (схиляння і втягування в організацію і участь у масових заворушеннях).

Чебанов, за даними фонду "Справедливість для журналістів", веде телеграм-канал "Что делать" (укр. "Що робити"). 5 вересня він намагався вивісити банер проти влади на будівлі Центрального дитячого світу в Москві і був затриманий поліцією.

За даними СК РФ, "група осіб у складі не менше 11 учасників із 7 суб'єктів Росії створили мережу телеграм-каналів, у яких розміщували публікації і вели агітаційну діяльність, спрямовану на організацію масових заворушень на території Російської Федерації у дні єдиного голосування з 17 до 20 вересня 2021 року".

У їхніх відеороликах "встановлено наявність спонукань до насильницьких дій, адресованих невизначеному колу осіб".

Як повідомляється, всім фігурантам висунуть звинувачення і вимагатимуть у судах узяття їх під варту.

На початку серпня в Telegram-каналі "Что делать" з'явився анонс всеросійської акції. Організатори попереджали, що ймовірність затримання учасників акції становить 98% і їх можуть арештувати на строк від 3-х до 15 діб. Канал також публікував відео, на яких жителі різних російських міст запалювали фаєри в публічних місцях.

Раніше російська влада намагалася завадити прихильникам опозиціонера Олексія Навального здійснювати проєкт "Умное голосование" (укр. "Розумне голосування"). Соратники Навального опублікували рекомендації, за яких кандидатів голосувати.

6 вересня Роскомнадзор заблокував сайт проекту, бо Генпрокуратура вирішила, що він використовується для продовження діяльності визнаної екстремістською організації. Однак рекомендації швидко розійшлися в телеграм-каналах і соцмережах.

Пошук "Яндекса" прибрав посилання на "Розумне голосування", а Google – ні.

Прокуратура РФ зажадала від керівництва Apple і Google усунути порушення, що сприяють втручанню у вибори.

До Telegram Павла Дурова претензій з приводу виборів раніше не лунало.

Теми: Росіявиборисоцмережі
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