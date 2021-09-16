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И Telegram попал в опалу: в России возбудили дело о склонении к беспорядкам на выборах

Четверг, 16 сентября 2021, 13:37

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму РФ с помощью сети Telegram-каналов.

Источник: сайт СК РФ и "Русская служба BBC"

Детали: В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).

Чебанов, по данным фонда "Справедливость для журналистов", ведет телеграм-канал "Что делать". 5 сентября он пытался вывесить баннер против властей на здании Центрального детского мира в Москве и был задержан полицией. 

По данным СК РФ, "группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов России  создали сеть телеграмм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года".

В их видеороликах "установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц".

Как сообщается, всем фигурантам предъявят обвинения и будут требовать в судах заключения их под стражу.

В начале августа в Telegram-канале "Что делать" появился анонс всероссийской акции. Организаторы предупреждали, что вероятность задержания участников акции составляет 98% и их могут арестовать на срок от 3-х до 15 суток. Канал также публиковал видео, на которых жители разных российских городов зажигали файеры в публичных местах.

Ранее российские власти пытались помешать сторонникам оппозиционера Алексея Навального осуществлять проект "Умное голосование". Соратники Навального опубликовали рекомендации, за каких кандидатов голосовать.

6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта, так как Генпрокуратура сочла, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. Однако рекомендации быстро разошлись в телеграм-каналах и соцсетях.

Поиск "Яндекса" убрал ссылки на "Умное голосование", а Google – нет.

Прокуратура РФ потребовала от руководства Apple и Google устранить нарушения, способствующие вмешательству в выборы.

К Telegram Павла Дурова претензий по поводу выборов ранее не звучало.

Темы: Росcиявиборысоцсети
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