Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Інтер" перевірять через фільми з Боярським та Михалковим

Четвер, 16 вересня 2021, 15:04
російський актор Михайло Боярський з фільму "Д’Артаньян і три мушкетери"

П’яту цього року перевірку, спричинену показом фільмів за участі осіб, які створюють загрозу національній безпеці, призначила Національна рада "Телеканалу "Інтер", який з 31 серпня по 12 вересня в ефірі транслював 9 таких кінематографічних творів.

Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення

Деталі: Згідно з законом, заборонено транслювати фільми з учасниками, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

"Інтер" транслював 9 таких фільмів:

  • "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участі Микити Михалкова;
  • "Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона;
  • "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участі Бориса Клюєва;
  • "Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва;
  • "Офіцери" за участі Василя Ланового;
  • "Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участі Валентини Тализіної;
  • "Гостя з майбутнього" за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова;
  • "Завтра була війна" за участі Віри Алентової.

Нацрада проведе безвиїзну перевірку з 4 по 18 жовтня.

Українська правда
Теми: Нацрадателебаченняпропагандакіно
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста

Україна ввела санкції проти отруйників Навального

Система моніторингу "олігархів" вже готова – РНБО

Україна підготувала новий пакет санкцій: за російські "вибори" на окупованих територіях

Данілов не зрозумів питання журналіста: Російською говорите, а я напрягаюся

інфографікаУкраїнці відповіли, де їм найкомфортніше живеться

Усі новини...
Нацрада
Нацрада хоче позбавити канал "НАШ" ліцензії за "скабєєвщину"
Нацрада звернеться до суду через висловлювання Симоненка в ефірі "Наш"
Нацрада перевірить "Інтер" через "Шуріка" і "Собаче серце"
Останні новини
22:14
Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС
21:55
Новини економіки: Ryanair готує експансію в Україні, місія МВФ у вересні
21:35
Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень 
21:15
З Кабула вилетів рейс зі 170 громадянами США та країн Європи
21:00
Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста
20:40
Генпрокурори половини штатів США вимагають від Байдена скасувати обов’язкову вакцинацію
20:35
На окупованих територіях спалах захворюваності на COVID-19 – Денісова
20:05
В Європарламенті закликали перевірити "Газпром" на причетність до зростання цін на газ
20:02
"Працювати не буде" – РНБО про роботу російської MERE в Україні
19:42
Тупицький в ОАСК хоче скасувати конкурс до Конституційного Суду
Усі новини...