"Інтер" перевірять через фільми з Боярським та Михалковим
Четвер, 16 вересня 2021, 15:04
П’яту цього року перевірку, спричинену показом фільмів за участі осіб, які створюють загрозу національній безпеці, призначила Національна рада "Телеканалу "Інтер", який з 31 серпня по 12 вересня в ефірі транслював 9 таких кінематографічних творів.
Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення
Деталі: Згідно з законом, заборонено транслювати фільми з учасниками, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.
"Інтер" транслював 9 таких фільмів:
- "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участі Микити Михалкова;
- "Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона;
- "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участі Бориса Клюєва;
- "Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва;
- "Офіцери" за участі Василя Ланового;
- "Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участі Валентини Тализіної;
- "Гостя з майбутнього" за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова;
- "Завтра була війна" за участі Віри Алентової.
Нацрада проведе безвиїзну перевірку з 4 по 18 жовтня.
Українська правда