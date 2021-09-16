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"Інтер" перевірять через фільми з Боярським та Михалковим

Четвер, 16 вересня 2021, 15:04
Інтер перевірять через фільми з Боярським та Михалковим
російський актор Михайло Боярський з фільму "Д’Артаньян і три мушкетери"

П’яту цього року перевірку, спричинену показом фільмів за участі осіб, які створюють загрозу національній безпеці, призначила Національна рада "Телеканалу "Інтер", який з 31 серпня по 12 вересня в ефірі транслював 9 таких кінематографічних творів.

Джерело: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення

Деталі: Згідно з законом, заборонено транслювати фільми з учасниками, які внесені до Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

"Інтер" транслював 9 таких фільмів:

  • "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участі Микити Михалкова;
  • "Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона;
  • "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участі Бориса Клюєва;
  • "Д’Артаньян і три мушкетери" за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва;
  • "Офіцери" за участі Василя Ланового;
  • "Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участі Валентини Тализіної;
  • "Гостя з майбутнього" за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова;
  • "Завтра була війна" за участі Віри Алентової.

Нацрада проведе безвиїзну перевірку з 4 по 18 жовтня.

Українська правда

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Теми: Нацрадателебаченняпропагандакіно
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