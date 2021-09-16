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"Интер" проверят из-за фильмов с Боярским и Михалковым

Четверг, 16 сентября 2021, 15:04
Интер проверят из-за фильмов с Боярским и Михалковым
Российский актер михаил боярский с фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил Национальный совет "Телеканалу "Интер", который с 31 августа по 12 сентября в эфире транслировал 9 таких кинематографических произведений.

Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Детали: Согласно закону, запрещено транслировать фильмы с участниками, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

"Интер" транслировал 9 таких фильмов:

  • "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова;
  • "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона;
  • "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева;
  • "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;
  • "Офицеры" с участием Василия Ланового;
  • "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной;
  • "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;
  • "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Нацсовет проведет невыездную проверку с 4 по 18 октября.

Украинская правда

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Темы: Нацсоветтелевидениепропагандакино
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