"Интер" проверят из-за фильмов с Боярским и Михалковым
Четверг, 16 сентября 2021, 15:04
Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил Национальный совет "Телеканалу "Интер", который с 31 августа по 12 сентября в эфире транслировал 9 таких кинематографических произведений.
Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
Детали: Согласно закону, запрещено транслировать фильмы с участниками, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
"Интер" транслировал 9 таких фильмов:
- "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова;
- "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона;
- "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева;
- "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;
- "Офицеры" с участием Василия Ланового;
- "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной;
- "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;
- "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.
Нацсовет проведет невыездную проверку с 4 по 18 октября.
Украинская правда