"Интер" проверят из-за фильмов с Боярским и Михалковым

Российский актер михаил боярский с фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил Национальный совет "Телеканалу "Интер", который с 31 августа по 12 сентября в эфире транслировал 9 таких кинематографических произведений.

Источник: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Детали: Согласно закону, запрещено транслировать фильмы с участниками, которые внесены в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

"Интер" транслировал 9 таких фильмов:

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова;

"Взять живым" с участием Иосифа Кобзона;

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева;

"Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;

"Офицеры" с участием Василия Ланового;

"Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной;

"Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;

"Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Нацсовет проведет невыездную проверку с 4 по 18 октября.