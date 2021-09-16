Посадовців КМДА викрили на розкраданнях під час робіт в парку "Кіото" – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило схему привласнення бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства "Київський центр розвитку міського середовища" КМДА під час реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зазначається, що у 2017 році вони провели тендер на закупівлю послуг з реконструкції парку "Кіото". Очікувана вартість становила 62,1 млн гривень. Переможцем стало товариство з пропозицією у 49,4 млн гривень.

Проте, працівники ДБР встановили, що роботи з реконструкції на момент оголошення тендеру вже були виконані. Товариству з бюджету перерахували 34,1 млн гривень, хоча, згідно з висновком експертизи, вартість фактично виконаних будівельних робіт складала лише 19,2 млн гривень.

Попередньо дії завдали збитків на суму близько 15 млн гривень. Повна сума збитків ще встановлюється.

Повідомляється, що 15 вересня співробітники ДБР провели обшуки в офісах комунального підприємства, вдома у колишніх керівників та службових осіб КП, а також за місцями проживання керівників ТОВ та підрядників – вилучили докази, що підтверджують незаконну діяльність посадовців КМДА.

Нагадаємо: Через розкрадання коштів на закупівлях пасажирських ліфтів столичні прокурори 16 вересня провели обшуки у комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" та у постачальника.