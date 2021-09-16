Должностных лиц КГГА уличили в хищениях во время работ в парке "Киото" – ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило схему присвоения бюджетных средств должностными лицами коммунального предприятия "Киевский центр развития городской среды" КГГА во время реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается, что в 2017 году они провели тендер на закупку услуг по реконструкции парка "Киото". Ожидаемая стоимость составляла 62,1 млн гривен. Победителем стало общество с предложением в 49,4 млн гривен.

Однако, работники ГБР установили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены. Обществу из бюджета перечислили 32,1 млн гривен, хотя, согласно заключению экспертизы, стоимость фактически выполненных строительных работ составляла лишь 19,2 млн гривен.

Предварительно действия нанесли ущерб на сумму около 15 млн гривен. Полная сумма ущерба еще устанавливается.

Сообщается, что сотрудники ГБР провели обыски в офисах коммунального предприятия, дома в бывших руководителей и должностных лиц КП, а также по месту жительства руководителей ООО и подрядчиков - изъяли доказательства, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц КГГА.

Напомним: Из-за хищения средств на закупках пассажирских лифтов столичные прокуроры 16 января провели обыски в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика.