МОЗ закликає українців скаржитись у поліцію на підроблені COVID-сертифікати

Міністерство охорони здоров’я просить українців повідомляти поліцію про випадки виготовлення та купівлі підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "МОЗ звертається до всіх громадян: якщо вам відомі випадки продажу підроблених документів про вакцинацію, повідомляйте про них в поліцію.

Власна безпека та безпека людей навколо – це відповідальність кожного з нас. А вакцинація – найефективніший спосіб захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї".

Деталі: У Міністерстві наголошують, що зі зростанням захворюваності на COVID-19 усе частіше з’являються повідомлення про купівлю підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення.

Там підкреслили, що підробка документів є злочином та карається законом. Окрім того, люди із фальшивими свідоцтвами та довідками становлять загрозу для життя та здоров’я інших. Йдеться про те, що особа із фальшивими документами може заражати коронавірусом інших.

У МОЗ також повідомили, що законодавчий акт, який посилить відповідальність за підробку медичних документів, вже готується.

Наразі Міністерство разом з Нацполіцією та СБУ працюють над виявленням випадків підроблення документів про вакцинацію та розслідують їх.

Нагадаємо: