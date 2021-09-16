Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав призывает украинцев жаловаться в полицию на поддельные COVID-сертификаты

Четверг, 16 сентября 2021, 18:18
Минздрав призывает украинцев жаловаться в полицию на поддельные COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать в полицию о случаях изготовления и покупки поддельных международных свидетельств о вакцинации.

Источник: Минздрав

Дословно: "Минздрав обращается ко всем гражданам: если вам известны случаи продажи поддельных документов о вакцинации, сообщайте о них в полицию.

Собственная безопасность и безопасность людей вокруг – это ответственность каждого из нас. А вакцинация – самый эффективный способ защититься от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее".

Детали: В Министерстве отмечают, что с ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.

Там подчеркнули, что подделка документов является преступлением и карается законом. Кроме того, люди с фальшивыми свидетельствами и справками представляют угрозу для жизни и здоровья других. Речь идет о том, что человек с фальшивыми документами может заражать коронавирусом других.

В Минздраве также сообщили, что законодательный акт, который усилит ответственность за подделку медицинских документов, уже готовится.

Сейчас Министерство вместе с Нацполицией и СБУ работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации и расследуют их.

Напомним:

  • Накануне киберполиции задержала жителя Львовской области, который продавал поддельные справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения границы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Минздрав
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Что делать, если у Helsi появились фейковые визиты к врачу – объясняет Минздрав
Последние новости
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: