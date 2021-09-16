Минздрав призывает украинцев жаловаться в полицию на поддельные COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать в полицию о случаях изготовления и покупки поддельных международных свидетельств о вакцинации.

Источник: Минздрав

Дословно: "Минздрав обращается ко всем гражданам: если вам известны случаи продажи поддельных документов о вакцинации, сообщайте о них в полицию.

Собственная безопасность и безопасность людей вокруг – это ответственность каждого из нас. А вакцинация – самый эффективный способ защититься от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее".

Детали: В Министерстве отмечают, что с ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке поддельных международных свидетельств о вакцинации, а также справок о противопоказаниях к прививке.

Там подчеркнули, что подделка документов является преступлением и карается законом. Кроме того, люди с фальшивыми свидетельствами и справками представляют угрозу для жизни и здоровья других. Речь идет о том, что человек с фальшивыми документами может заражать коронавирусом других.

В Минздраве также сообщили, что законодательный акт, который усилит ответственность за подделку медицинских документов, уже готовится.

Сейчас Министерство вместе с Нацполицией и СБУ работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации и расследуют их.

Напомним: