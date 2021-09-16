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Чиновниця міськради Чорноморська станцювала для мера на засіданні

Четвер, 16 вересня 2021, 19:04

На засіданні міської ради Чорноморська начальниця відділу культури Юлія Кристанова балетом привітала з днем народження мера міста Василя Гуляєва, до виступу також доєднався чоловік у костюмі "чумного лікаря".

Джерело: місцеве видання Vgorode.ua 

Деталі: Оригінальне привітання депутати міськради змогли побачити 15 вересня. Після завершення апаратної наради Кристанова станцювала балет. Для цього вона одягла балетну пачку та виконала фрагмент балету "Лебедине озеро". Пізніше до неї доєднався чоловік у костюму "чумного лікаря". 

За інформацією видання, Крістанова у минулому була балериною, тому "сюрприз виявився приємним". 

Нагадаємо:

  • Минулого року на 8 березня у Херсонській ОДА чиновники вирішили привітати жінок, запросивши на виступ гурт "Степ", співи якого супроводжувалися відвертими танцями.
  • Після цього тодішній голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевського, заступницю голови Світлану Чепігу та начальника управління культури області Михайла Лінецького.

Теми: Одеська область
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