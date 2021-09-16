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Чиновница горсовета Черноморска станцевала для мэра на заседании

Четверг, 16 сентября 2021, 19:04

На заседании городского совета Черноморска начальница отдела культуры Юлия Кристанова балетом поздравила с днем ​​рождения мэра города Василия Гуляева, к выступлению также присоединился мужчина в костюме "чумного доктора".

Источник: местное издание Vgorode.ua

Детали: Оригинальное поздравление депутаты горсовета смогли увидеть 15 сентября. После завершения аппаратного совещания Кристанова станцевала балет. Для этого она надела балетную пачку и выполнила фрагмент "Лебединого озера". Позже к ней присоединился мужчина в костюма "чумного доктора".

По информации издания, Кристанова в прошлом была балериной, поэтому "сюрприз оказался приятным".

Напомним:

  • В прошлом году на 8 марта в Херсонской ОГА чиновники решили поздравить женщин, пригласив на выступление группу "Степ", пение которой сопровождалось откровенными танцами.
  • После этого тогдашний председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.

Темы: Одесская область
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