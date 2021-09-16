Чиновница горсовета Черноморска станцевала для мэра на заседании

На заседании городского совета Черноморска начальница отдела культуры Юлия Кристанова балетом поздравила с днем ​​рождения мэра города Василия Гуляева, к выступлению также присоединился мужчина в костюме "чумного доктора".

Источник: местное издание Vgorode.ua

Детали: Оригинальное поздравление депутаты горсовета смогли увидеть 15 сентября. После завершения аппаратного совещания Кристанова станцевала балет. Для этого она надела балетную пачку и выполнила фрагмент "Лебединого озера". Позже к ней присоединился мужчина в костюма "чумного доктора".

По информации издания, Кристанова в прошлом была балериной, поэтому "сюрприз оказался приятным".

Напомним: