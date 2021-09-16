Чиновница горсовета Черноморска станцевала для мэра на заседании
Четверг, 16 сентября 2021, 19:04
На заседании городского совета Черноморска начальница отдела культуры Юлия Кристанова балетом поздравила с днем рождения мэра города Василия Гуляева, к выступлению также присоединился мужчина в костюме "чумного доктора".
Источник: местное издание Vgorode.ua
Детали: Оригинальное поздравление депутаты горсовета смогли увидеть 15 сентября. После завершения аппаратного совещания Кристанова станцевала балет. Для этого она надела балетную пачку и выполнила фрагмент "Лебединого озера". Позже к ней присоединился мужчина в костюма "чумного доктора".
По информации издания, Кристанова в прошлом была балериной, поэтому "сюрприз оказался приятным".
Напомним:
- В прошлом году на 8 марта в Херсонской ОГА чиновники решили поздравить женщин, пригласив на выступление группу "Степ", пение которой сопровождалось откровенными танцами.
- После этого тогдашний председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.