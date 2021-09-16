Серед госпіталізованих з COVID на Харківщині майже немає вакцинованих – ОДА
Четвер, 16 вересня 2021, 22:04
Серед хворих на коронавірус, яких госпіталізували до лікарень Харківщини, лише 3,5% пацієнтів є вакцинованими.
Джерело: заступник голови Харківської Михайло Черняк, цитує пресслужба
Пряма мова: "Із цих 947 чоловік, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає – ні в реанімації, ні серед мертвих".
Деталі: Окрім того, 15 вересня в області виявили 500 нових випадків захворювання, а до лікарень потрапили 140 осіб.
Черняк нагадав, що всі вакцини, якими щепили мешканців області "працюють".
Нагадаємо:
- Очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області рухаються в напрямку "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
- Понад 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, ще понад 1 мільйон осіб на шляху до цього: вони чекають на другу дозу вакцини.
Українська правда