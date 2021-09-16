Серед госпіталізованих з COVID на Харківщині майже немає вакцинованих – ОДА

Серед хворих на коронавірус, яких госпіталізували до лікарень Харківщини, лише 3,5% пацієнтів є вакцинованими.

Джерело: заступник голови Харківської Михайло Черняк, цитує пресслужба

Пряма мова: "Із цих 947 чоловік, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає – ні в реанімації, ні серед мертвих".

Деталі: Окрім того, 15 вересня в області виявили 500 нових випадків захворювання, а до лікарень потрапили 140 осіб.

Черняк нагадав, що всі вакцини, якими щепили мешканців області "працюють".

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