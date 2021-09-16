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5 мільйонів українців повністю щеплені проти COVID

Четвер, 16 вересня 2021, 08:43

Понад 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, ще понад 1 мільйон осіб на шляху до цього: вони чекають на другу дозу вакцини.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей, з них отримали одну дозу – 6 097 683  людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 009 066  людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 11 106 749 щеплень".

Деталі: Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу COVID-19, почалася в Україні 24 лютого. 

Вакциновані другою дозою по регіонах України
Вакциновані другою дозою по регіонах України
дашборд РНБО

15 вересня щеплення зробили 118 786 людей: першу дозу вакцини отримали 68 806 людей, другу дозу – 49 980 людей.

У цю середу для імунізації працювали 899 мобільних бригад, 2 919 пунктів щеплення та 321 центр вакцинації.

 
інфографіка МОЗ

Нагадаємо: Станом на 7 вересня в Україні зробили понад 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виконав свою обіцянку, хоча 5 мільйонів українців за літо не вакцинували.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набудуть чинності 20 вересня.

У "жовтій" зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників "жовтих" чи "зелених" сертифікатів, а в "червоній" – якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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