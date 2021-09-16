Среди госпитализированных с COVID на Харьковщине почти нет вакцинированных – ОГА

Среди больных коронавирусом, которых госпитализировали в больницы Харьковщины, только 3,5% пациентов является вакцинированными.

Источник: заместитель председателя Харьковской Михаил Черняк, цитирует пресс-служба

Прямая речь: "Из этих 947 человек, которые сегодня находятся в больнице, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека с вакцинированных нет – ни в реанимации, ни среди мертвых".

Детали: Кроме того, 15 сентября в области обнаружили 500 новых случаев заболевания, а в больницы попали 140 человек.

Черняк напомнил, что все вакцины, которыми прививали жителей области "работают".

Напомним: