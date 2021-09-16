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Среди госпитализированных с COVID на Харьковщине почти нет вакцинированных – ОГА

Четверг, 16 сентября 2021, 22:04

Среди больных коронавирусом, которых госпитализировали в больницы Харьковщины, только 3,5% пациентов является вакцинированными.

Источник: заместитель председателя Харьковской Михаил Черняк, цитирует пресс-служба

Прямая речь: "Из этих 947 человек, которые сегодня находятся в больнице, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека с вакцинированных нет – ни в реанимации, ни среди мертвых".

Детали: Кроме того, 15 сентября в области обнаружили 500 новых случаев заболевания, а в больницы попали 140 человек.

Черняк напомнил, что все вакцины, которыми прививали жителей области "работают".

Напомним:

  • Более 5 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против COVID-19, необходимые для полной иммунизации, еще более 1 миллиона человек на пути к этому: они ожидают вторую дозу вакцины.
  • Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области движутся в направлении "красного" уровня эпидемической опасности.

Украинская правда
Темы: Харьковская областькоронавирус
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