Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2

Президент Володимир Зеленський створив робочу групу для напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків, які несе газопровід "Північний потік-2".

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "У зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту "Північний потік – 2", який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону, Президент Володимир Зеленський 16 вересня підписав розпорядження № 545/2021-рп, яким утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації відповідних ризиків".

Деталі: У документі йдеться, що група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від спорудження газопроводів. Також від неї очікують пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Очолив групу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

До складу також увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Що передувало: Глава МЗС Дмитро Кулеба поквапив США і Німеччину надати гарантії Україні у зв’язку з газопроводом "Північний потік-2", наголошуючи, що РФ вже створює тиск на європейському газовому ринку.

Передісторія:

Російський газовий монополіст 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск газопроводу "Північний потік-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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