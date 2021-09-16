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Ермак возглавил группу, которая должна придумать, как нейтрализовать риски от Северного потока-2

Четверг, 16 сентября 2021, 22:45

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу для наработки предложений по нейтрализации рисков, которые несет газопровод "Северный поток-2".

Источник: Офис президента

Дословно: "В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток - 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, Президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение № 545/2021-рп, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков".

Детали: В документе говорится, что группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от сооружения газопроводов. Также от нее ожидают предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.

Возглавил группу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В состав также вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Что предшествовало: Глава МИД Дмитрий Кулеба поторопил США и Германию, чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом "Северный поток-2", отмечая, что РФ уже создает давление на европейском газовом рынке.

Предыстория:

  • Российский газовый монополист 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".
  • Процесс получения разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.
  • США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как появилось и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

Украинская правда
Темы: Северный поток-2Офис президентаАндрей Ермак
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